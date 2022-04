Mancano due punti per il titolo, ma la scena la prende il portiere avversario

Diciassettesimo successo stagionale per il Leone XIII, che supera per 4-0 il Settimo Milanese. Mancano solo due punti per conquistare aritmeticamente la vittoria del campionato. La partita viene sbloccata dopo solo 4 minuti con il tap-in di Salvadori, bravo ad anticipare tutti e mettere in rete il cross di De Bellis. Il Settimo non riesce a reagire e subisce gli attacchi avversari, Artioli evita il peggio per i suoi con diversi interventi decisivi, uno su tutti il rigore parato a Puccetti. Il muro degli ospiti regge fino al 20', quando subisce un micidiale uno due da parte di uno straripante...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con