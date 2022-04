Un'altra vincente alle Fasi Finali con un percorso perfetto

Lo Zibido stacca il pass per le Fasi Finali di Under 15 grazie al 3-2 sul Buccinasco fra le mura amiche. I padroni di casa mostrano sin dai primi minuti, sotto il segno di Pace, una voglia non indifferente nel raggiungere il proprio obiettivo. Il gioco, basato su un pressing asfissiante e la ricerca estrema di verticalità, gli permette di tenere in mano il pallino del gioco e correre pochi rischi. A rubare la scena è senza ombra di dubbio il numero 10 e capitano dello Zibido: Pace. Il fantasista giallorosso grazie al suo dinamismo e alla sua tecnica si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con