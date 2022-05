Rimonta su rimonta e alla fine spunta Carrubba

iCus Bicocca e Macallesi non devono chiedere nulla al proprio campionato e forse proprio per questo danno vita ad una partita spettacolare e ricca di colpi di scena. A portare a casa i tre punti sono i padroni di casa, nonostante a passare in vantaggio siano i ragazzi di Arena dopo 4' con Moretti. Padroni di casa che ribaltano il risultato fino al 3-1 con De Rossi, Bertoli e Aponte. Russo e Grassi, nella ripresa riportano il risultato in parità prima del sigillo finale, e vincente, di Carrubba. CHE RIMONTA DELLA MACALLESI Lo spettacolo è iniziato alle 9:30 sul campo della...

