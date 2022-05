Marturano doppietta da campione: voto 8.5; Commodaro non molla mai: voto 8

Si laurea campione del girone nel migliore dei modi il Cinisello, che vince in casa per 9-0 contro la Nuova Amatese: ci hanno messo quasi venti minuti i padroni di casa per sbloccare la gara con Di Cosmo, ma da quel momento in poi è stato un vero e proprio festival del gol, con Marturano e Caggiano che segnano due doppiette. Sugli scudi anche Barbiero, grandissimo fantasista rossoblù, e Commodaro, vero e proprio gladiatore degno portatore della maglia numero 8. CINISELLO Fornari 6.5 Spettatore non pagante di tutta quanta la gara. Solo un paio di volte vengono indirizzati dei tiri...

