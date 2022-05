Tris senza appello per Schingaro, guidato da un sontuoso Ladesio

Nella prima sfida del Triangolare, un primo tempo stellare e una ripresa in controllo sono bastati ai padroni di casa per regolare il Leone XIII. I ragazzi di Schingaro sono passati in vantaggio con Ngor Noi, al cui gol è seguito immediatamente quello di Minniti. Gli ospiti reagiscono con la rete di Puccetti ma si scontrano con la solidità dello Scarioni, che chiude in conti all'ultimo secondo del recupero con Furlan. 3-1 finale in favore dei padroni di casa. FUOCHI D'ARTIFICIO La gara inizia su ritmi altissimi e con continui capovolgimenti di fronte, e alla prima vera occasione si sblocca...

