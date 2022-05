Come la Serie A: si deciderà tutto all'ultima partita

Una partita incredibile quella tra Cinisello e Franco Scarioni! Il risultato finale dice 4-3 per i padroni di casa e dunque l'ultima gara del triangolare diventerà decisiva per le sorti del raggruppamento: chi andrà in finale conquisterà in automatico il posto ai Regionali e oggi il Cinisello, con la vittoria, ha messo in difficoltà proprio la Scarioni e tratto invece benzina per la partita contro il Leone XIII. E pensare che la gara si era messa in salita, visto che a passare in vantaggio erano stati proprio gli ospiti: poi Corvaia con una tripletta e un grandissimo gol di Torricelli...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con