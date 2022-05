Un assist e due reti: Quaggia trascina la Vigor alla vittoria

La Vigor Milano vince 3-0. Si può dire che la vittoria sia meritata, ma che non racconta di come l'Atletico CVS abbia proposto il suo gioco offensivo per tutta la durata della gara, portandosi in avanti molteplici volte e pagando a caro prezzo qualche buco di troppo nella propria metà campo. Non solo, l'attacco della Vigor si è mostrato lucido e ispirato nel fraseggio, ma sono stati tre calci piazzati a decidere il punteggio: il primo con un cross da punizione di Quaggia e stoccata della testa di Naizmada, il secondo con un rigore trasformato da Quaggia, e il terzo,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con