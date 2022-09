Due colpi da killer d'area di rigore indirizzano il primo successo dell'anno

Il Five to Seven, alla prima di campionato, sbanca uno dei campi più ostici del girone e batte 2-1 il Vighignolo. Quest'ultimi dominano la partita ma gli ospiti ne approfittano delle poche occasioni avute a disposizione. Non bastano un super Russo e Luppi per riprendere la partita indirizzata verso i blues grazie alle zampate di Nobilio, nel primo tempo, e Carta, nel secondo. Davide Tomasello non deve ritenersi insoddisfatto della prestazioni propositiva dei suoi ragazzi, i quali hanno dimostrato a tratti un calcio spumeggiante che lascia ben sperare per questa stagione. Valerio Vesciano, invece, deve ringraziare la propria solidità difensiva...

