Gialloblù subito in buca col brivido, Garzaniti e Ballini mettono le cose in chiaro

L’Assago esordisce con una vittoria alla prima contro il Club Milanese al termine di una partita pazza. Dopo un primo tempo in cui hanno costruito, ma creato poco, si ritrovano sotto di due gol all’intervallo. Il Club Milanese sfrutta al massimo due letture difensive sbagliate per punire gli avversari e andare sul doppio vantaggio. Nella ripresa cambia la musica e l’Assago scende in campo con la voglia e la grinta giusta per ribaltare il risultato. Carangelo accorcia subito le distanze dopo quattro minuti portando l’inerzia dalla sponda gialloblù e dando inizio alla remuntada. Cimato dopo pochi minuti firma il pareggio...

