Solidità e corto muso: ecco i primi punti della stagione

Al termine della gara il tecnico del CG Bresso, Calloni, plaude comunque i suoi ragazzi prima del rientro negli spogliatoi, battuti per 0-1 dagli ospiti Sesto 2012. La gara viene decisa da un gol nelle fasi iniziali di Carioti, che trafigge un Mauro non irresistibile mettendo la ciliegina sulla torta a una bella azione corale dei biancoblu iniziata dalla destra. Da lì in avanti è un monologo dei padroni di casa, più pimpanti nella prima frazione che non nella ripresa, dove matura la traversa di Abdelhamid di testa da pochi passi. CARIOTI IN AVANSCOPERTA L’insidia principale per il Sesto 2012 è...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?