Sporting, l'appetito vien mangiando. Torchiana guida all'arrembaggio i 2008 rossoblù

La seconda giornata di campionato ha visto l'esordio in campo dello Sporting C.B. di Corsico, allenato dal tecnico Luca Savio. Il 9-0 rimediato a Buccinasco è un punteggio molto severo, ma che non scoraggia una formazione ai suoi primi passi in FIGC, e che pertanto può considerarsi in piena fase di rodaggio. È lo stesso allenatore a raccontare la prima esperienza dei suoi ragazzi, e le difficoltà incontrate: «Da un punto di vista prettamente fisico non siamo andati così male, ma abbiamo pagato molto a livello di intensità di gioco. La differenza tra un CSI e un campionato provinciale è...

