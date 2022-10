Missili dalla distanza: il Sempione vince con tre grandi gol

Finisce 3-1 la sfida fra Sempione Half e Five to Seven. Vittoria importante per i ragazzi di Attolini, che conquistano i primi tre punti in stagione. Al contrario, gli uomini di Vesciano hanno avuto un approccio forse troppo timido alla gara, pur non meritando la sconfitta con due gol di scarto. LOCALI AVANTI I padroni di casa sfruttano subito una disattenzione del portiere ospite che sbaglia il rinvio dopo 7' sul cronometro. Ne approfitta subito Sardeni che con un pallonetto da venti metri sorprende tutti, compreso Bonetti, il quale può solo guardare la sfera che si deposita in rete. Il...

