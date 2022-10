La storia di Andrea: un sogno nel cuore... un talismano nascosto nei parastinchi

Le sere indimenticabili, gli amanti del calcio, le conoscono bene. Sono le "notti magiche" di ognuno di noi, quando i battiti del cuore e della mente si allineano in un canale direttissimo e naturale. In quelle sere la partita diventa un'esplosione di emozioni che va ben oltre lo schermo e che, nel bene e nel male, rende magici ed eterni quei novanta minuti più recupero. In una di queste notti, una partita da favola come la finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid, Andrea Conese, classe 2008 ed attuale calciatore della Triestina, a soli otto anni decide di promettere...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?