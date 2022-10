Eduksooriyage dal dischetto e la demi-volée di Dal Corso per i tre punti

Nel calcio vige una regola fondamentale, forse la principale: vince chi segna un gol in più dell'avversario. Prova evidente è il big match del girone C che vede gli ospiti dell'Orpas trionfare per 2-o contro l'Iris sul campo di Via Faraday, dominato dai padroni di casa ed espugnato dai verdeoro, che nella confusione della gara si assicurano del massimo bottino col minimo sforzo.

DAL CORSO APRIPISTA

Non sempre trionfa chi attacca di più o chi fa maggior possesso palla, tanto è vero che i bianconeri hanno meritato un risultato utile, rendendosi sin da subito pericolosi con Apeno che in spaccata impensierisce Selleri, autore di una prestazione superlativa. Si susseguono a raffica le offensive locali grazie ad una strepitosa rimessa laterale di Jeridi che trova sulla traiettoria De Giglio che a tu per tu con l'estremo difensore ospite strozza la conclusione e spreca la palla del momentaneo vantaggio. Al 15' Peragine tenta la conclusione col mancino dopo uno spunto personale interessante. Alla prima occasione puniscono gli uomini di Cavatorta: rigore molto dubbio a favore dei leoni, si incarica della battuta Eduksooriyage e gara sbloccata, intuisce Belloni ma non è sufficiente. È ancora il numero 9 dell'Iris a rendersi pericoloso, uno-due con Petruccio e tiro respinto lateralmente dal solito Selleri. Qualche minuto dopo dagli sviluppi di corner rischia l'autogol Rudello, che non centra il bersaglio sbagliato per questione di centimetri. Il raddoppio ospite è una vera e propria perla di Dal Corso che su un traversone di Vilella si coordina e al volo fulmina Belloni sul primo palo.

BENE NON BASTA

La seconda frazione di gioco vede una sola protagonista, l'Iris. I ragazzi di Ballini giocheranno a una porta per tutti i quaranta minuti della ripresa. Al 3' ci mette la faccia, nel vero senso dell'espressione, il portiere dell'Orpas, autore di un salvataggio miracoloso su Brazzoli, il più pericoloso dei suoi. Ad insidiare la retroguardia avversaria, infatti, sarà ancora lui, prima con un tiro al volo dal limite, neutralizzato da Selleri, poi davanti al numero uno ospite calcia a lato di poco. Al 18' sul cronometro il neo entrato Felice perde la testa e viene mandato sotto la doccia per aver scatenato un'accesa mischia. L'unico che sembra credere nella remuntada è proprio il fantasista locale, Brazzoli, il quale di prima intenzione spedisce la sfera a centimetri dalla porta difesa da Selleri che accompagna con lo sguardo. Lascia spazio ad interpretazioni quello che avviene a distanza di pochi minuti: Gabellone, mai in ombra nel corso della gara, accelera e ne semina tre, ma viene steso al limite dell'area da Vaccaro. Dagli sviluppi di una punizione per poco un rimpallo non beffa Selleri, sempre attento e vigile. Termina con una punta di nervosismo lo scontro al vertice del quinto turno di campionato: Iris che non sfrutta la superiorità numerica e Orpas a protezione vantaggio. Padroni di casa che riposeranno con l'amaro in bocca nella sesta giornata. Ballini avrà molto su cui migliorare e lavorare per raggiungere i piani alti, soprattutto in fase realizzativa.

IL TABELLINO

IRIS-ORPAS 0-2

RETI: 17' rig. Eduksooriyage (O), 37' Dal Corso (O).

IRIS (4-2-3-1): Belloni 6, Jeridi 6, Calì 6.5, Boesi 6 (1' st Esposito 6), Vaccaro 6, Casagrande Gonella Thomas 6.5, Apeno Cisneros 6.5 (24' st Shabani sv), Petruccio 6, Peragine 6.5, Brazzoli 7, De Giglio 6.5. A disp. Ricotta, Mazza, Passeggio, Battaglia, Lombardo, Visigalli. All. Ballini 6. Dir. Pastomerlo.

ORPAS (4-3-3): Selleri 7, Denti 6.5, Villella 6 (16' st Silva 6), Rudello 7, Mascellani 6, Bozzuto 7 (22' st Rastaldi Enrico sv), Dal Corso 7, Hazan 6.5, Baltimora 6 (1' st Felice 6), Eduksooriyage 7, Gabellone 7.5 (36' st Dilonardo sv). A disp. Pellegrini, Nordio, Bordoni, Lorenzi. All. Cavatorta 7.

ARBITRO: Perrone di Milano 6.

ESPULSO: 15' st Felice (O).

AMMONITI: Rudello (O), Brazzoli (I), Belloni (I).

LE PAGELLE (IN AGGIORNAMENTO...)