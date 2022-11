Un Assago formidabile lancia un chiaro segnale al campionato

Il girone A mette a confronto le due dominatrici: l’Assago ospita il Real Crescenzago in una partita destinata a stabilire la vera favorita per la promozione finale nei Regionali, e ci consegna un secco 6-0 per la squadra di Evangelista. Sin dai primi minuti di gioco i padroni di casa si mostrano padroni del campo e più sicuri dei loro mezzi, riescono a fraseggiare e ad arrivare negli ultimi metri di campo senza correre mai seri rischi. Dopo soli cinque minuti Musicó sblocca il match e questo evento mette ancora più in salita il match per i ragazzi di Agnesi....

