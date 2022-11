Due gol nel recupero, tre espulsioni e polemiche sull'arbitraggio: foto e interviste della sfida al vertice della classifica

Due gol in pieno recupero che sbloccano e chiudono la partita, tre espulsioni e una capolista che si stacca e tenta la prima fuga della stagione. La Pro Novate domenica ha sconfitto la Milano Football Academy nella sfida tra imbattute del Girone D e lo ha fatto a tempo ormai scaduto: decisiva la doppietta da urlo di Christian Coppola, numero 10 biancorossoblù che ha inchiodato la difesa avversaria prima con un calcio di punizione sotto la traversa e poi con una splendida azione personale. Il 2-0 per i ragazzi di Simone Torchiana, sostituito in panchina da Nino Carotenuto, ha regalato un finale bollente per quanto riguarda il risultato finale ma anche per le sanzioni disciplinari del direttore di gara Cornacchio della Sezione di Cinisello Balsamo. Il tecnico ospite Paolo Portaluppi - espulso per proteste come il dirigente Christian Marulli - infatti ha contestato aspramente la punizione dalla quale è nato il gol dell'1-0 (nell'occasione è stato espulso anche il capitano ospite Filippo Frugiuele).

LE INTERVISTE

In panchina per la Pro Novate c'era Nino Carotenuto, allenatore dell'Under 16 chiamato a sostituire Simone Torchiana, indisponibile: «Abbiamo giocato per vincere e penso che si sia visto, allenare questi ragazzi è un piacere ed è merito di Simone per il lavoro che svolge settimanalmente sul campo. Merito anche alla società per come sta vicino alla squadra: ci crediamo e vogliamo vincere il campionato. Sentivamo molto questa partita, volevamo partire forte e l'abbiamo fatto ma non siamo riusciti a sbloccarla: alla fine però si sono visti i meriti dei ragazzi, complimenti a tutti perché hanno fatto una bellissima partita». Dall'altra parte Paolo Portaluppi della Milano Football Academy, che commenta così la gara dei suoi non nascondendo una certa amarezza per l'episodio finale che ha sbloccato la gara: «Partita molto equilibrata tra due squadre forti e organizzate, abbiamo avuto occasioni noi come le hanno avute loro, poi un episodio arbitrale ha deciso le sorti dell'incontro. La Pro Novate è una squadra molto fisica e difensivamente solida, se hanno preso 2 gol in 6 partite un motivo ci sarà: purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le palle gol create e l'ultimo episodio ci ha tagliato le gambe. La mia espulsione? Non ho parlato con l'arbitro per tutta la partita e appena ho aperto bocca, su un fallo che secondo me non c'era, mi ha buttato fuori. La punizione da cui è nato il gol dell'1-0 è inventata: il mio giocatore va spalla a spalla e colpisce il pallone, non so dove l'arbitro abbia visto il fallo e pure la seconda ammonizione».