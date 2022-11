La "Carica dei 2009": a Cimiano si ribadisce che il pallone non ha età

Il 18 Dicembre, il regista James Cameron porta nelle sale cinematografiche un kolossal destinato a fare scuola, "Avatar". L’11 Gennaio, David Beckham decide di esordire in Italia con la maglia rossonera contro la Roma. Il Cimiano Under 15 di Milano, ad oggi, ossia Novembre di quest’anno, sta cavalcando in prossimità del podio di categoria con grandissimi risultati. C’è da chiedersi: qual è la linea rossa che collega questo elenco di informazioni? La risposta risiede proprio tra le date: è tutto collegato al celeberrimo 2009.

Ebbene, nonostante siano in realtà i 2008 i massimi protagonisti di categoria, la società Cimiano con grandissima responsabilità ha deciso nel pre-campionato di mettersi in gioco con un gruppo di ragazzi del 2009, un anno più giovane rispetto ai colleghi avversari. Una sfida, insomma, su cui a settembre non tanti avrebbero scommesso, ma che adesso avrebbe sicuramente arricchito qualche pazzo amante dell’imprevedibile. A soli tre punti dal podio ed a otto dalla vetta, i biancorossi procedono come se fossero nati per navigare in un mare di squali più grossi, con un bottino di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte (una tra queste è di domenica scorsa con la Vigor Milano).

Di facile previsione può essere il timore che si ritrova nella differenza fisica tra le due classi d’età e come ciò avrebbe potuto influire sul rendimento: è molto rilevante il gap tra la corporatura di un quattordicenne, già più sviluppata di un dodicenne/tredicenne. «In questi casi non subentra la paura, subentra la realtà delle cose», così attesta l’allenatore, Salvatore Urzi: «Ci si confronta con ragazzi che hanno certamente un anno in più di esperienza nel gioco ad 11 e ciò conta tanto, infatti in determinate occasioni purtroppo lo abbiamo notato mentre su altre non è stato quasi evidente fortunatamente».

In effetti, dati i risultati ottenuti, con un gruppo del genere trovare la rotta giusta sembra esser stato non così difficile per la guida dalla panchina. Difatti, il tecnico Urzi ha riscosso particolare compiacimento sull’andamento fisico e di spirito della squadra, ammettendo di essere solo al suo primo anno nella società: «Quando il Cimiano mi ha contattato, ho immediatamente accettato assieme al mio collaboratore Zammarelli, perché so che si tratta di una delle migliori società di Milano. Ciò che mi ha spinto, tra l’altro, è stato anche l’esser a conoscenza di questa “missione”, cosa che a me è piaciuta tantissimo».

Il contatto con una realtà più grande, riflettendoci, per alcuni può essere solo un ulteriore pretesto per sottolineare la propria piccolezza, per altri, come i biancorossi in questione, ha rappresentato uno stimolo per migliorare giorno dopo giorno: «Quando si inizia un percorso con una squadra nuova, bisogna educare innanzitutto il comportamento morale che assumono dentro e fuori dal campo, sia singolarmente che a livello relazionale. Siccome spesso ci sono elementi più estrosi caratterialmente rispetto ad altri di cui neanche la voce ho mai sentito, ho cercato sin da subito di chiarire che tutti erano egualmente sullo stesso piano. Non è raro trovare ragazzi che prendono di mira qualcuno nello spogliatoio poiché si sentono più forti tecnicamente, almeno in tutte le squadre che ho allenato ne ho percepite di cose simili. Eppure, in questa rosa sembra che siano tutti amici da una vita, anche se, a parte un gruppo di 5-6, in realtà sono tutti arrivati quest’anno come me».

È risultato piacevole, dunque, chiedere al tecnico la personalità che la squadra ha sul campo, soprattutto per chi non l’ha ancora vista in partita: «Ci sono tante qualità che non spiccano necessariamente su altre, quindi c’è molto equilibrio tecnico. Seguo la mia filosofia, sono un amante delle costruzioni manovrate e pensate, rispetto alla fisicità e a lanci filtranti. In questo, devo dire che stiamo trovando il nostro ritmo». Con statistiche a portata di mano, è bello notare una media gol alquanto notevole di Matteo Pilu, miglior marcatore con un gol a partita, seguito da Orellana, Klai e le bellissime prestazioni di Luca Pisoni Brambilla.

Sia chiaro, sui dati c’è poco da argomentare se non riconoscere che per affrontare al meglio ogni partita, è il gruppo stesso nella sua eterogeneità a creare quel briciolo di magia. «La mia vittoria più grande - conclude Urzi - sarebbe far scalare di categoria questi ragazzi, farli arrivare il più in alto possibile. Sento, insomma, la responsabilità di essere il loro primo formatore e spero tanto di vederli crescere sempre più». Il futuro viene determinato da ciò che costruiamo nel nostro minimo presente, dunque non resta che trepidare per le partite del prossimo weekend che ci regaleranno sicuramente, grazie a questi ragazzi, delle bellissime emozioni da vivere.