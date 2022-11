Tensione al filo d'erba, poi tre gol in quattro minuti indirizzano l'Assago

La partita che non ti aspetti dura fino al minuto 28, con un Baggio che contiene bene la superiorità tecnica e atletica dell'Assago, capolista a punteggio pieno e goleade frequenti, e si presenta più volte in area mettendo paura alla difesa e costringendo il portiere Veratti a parate importanti. Poi, il centravanti dell'Assago Carangelo sblocca il match e ne fa 3 in 4 minuti, sulle ali dell'entusiasmo. Il secondo tempo ha poco da dire, al 7' minuto sono già 5 i gol di differenza, eppure la partita non è mai noiosa, con il Baggio che introduce i suoi elementi più...

