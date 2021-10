Liscate-BM Sporting: ospiti in vantaggio, poi la ribalta Invernizzi per i padroni di casa ma in chiusura arriva il pareggio di Calvi

La stagione di Liscate e BM Sporting inizia con una partita combattuta, con quattro gol in totale e un risultato che al triplice fischio dice pareggio: alla fine del secondo tempo è infatti 2-2, con un finale di gara ricco di emozioni. A passare in vantaggio sono gli ospiti, che al 25' mettono la testa avanti con Francesco Modaffari, che raccoglie il cross di un compagno, si gira e incrocia il tiro, facendo 1-0. Il Liscate però rimane compatto e al 32' pareggiano i conti con Michele Invernizzi, che con un destro al volo rifinisce un contropiede. L'1-1 galvanizza i padroni di casa, che una manciata di minuti dopo trovano anche il vantaggio, sempre con Invernizzi che dopo aver controllato un filtrante arrivato dalle retrovie, a tu per tu con il portiere, è freddo nel superarlo con un tocco a scavalcare. Si va a riposo sul risultato di 2-1 e nel secondo tempo il BM Sporting cerca il gol del pareggio e lo trova al 25', con Mattia Calvi che sfrutta una mischia su calcio d'angolo e riesce a fare 2-2.

A fine partita, Morris Brambilla, il tecnico padrone di casa, ha commentato il match, partendo dalle difficoltà iniziali: «Oggi siamo partiti un po' in difficoltà, poi siam riusciti a darci una svegliata e infatti siamo anche passati in vantaggio. Addirittura, siamo andati vicini al 3-1, ma abbiamo sbagliato il calcio di rigore a fine primo tempo. La seconda frazione poi è stata combattuta, ma nel finale abbiamo mollato un po' e infatti il gol del pareggio è arrivato su un nostro errore di concentrazione abbastanza banale. In quella situazione potevamo fare certamente meglio».

Francesco Filannino, invece, ha parlato della mancata concretizzazione delle tante occasioni create: «Oggi sotto porta non siamo stati all'altezza. Abbiamo creato veramente moltissimo, ma di tutto quello che abbiamo sviluppato sostanzialmente non abbiamo messo a frutto quasi nulla, soprattutto se consideriamo che il secondo gol è arrivato in mischia. Bene l'aver comunque strappato un punto, ma personalmente penso che gli altri due siano stati un po' buttati, perché siamo andati troppe volte vicini al gol».

IL TABELLINO

Liscate-BM Sporting 2-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 25' Modaffari (B), 32' Invernizzi (L), 35' Invernizzi (L), 25' st Calvi (B).

LISCATE: Mazzara, Pittarelli, Gad, Raffadale, Aquaro, Brambilla, Sommariva, Provenzano, Invernizzi, Sibilio, Romano. A disp. Boemi, Cirulli, Egusquiza Avila Giacomo, Lombardi, Lemma, Mhillaj. All. Brambilla.

BM SPORTING: Molteni, Rotigliano, Gorga, Riva, Caprotti, De Francisci, Cattaneo, Stagni, Modaffari, Guarnaccia, Patalano. A disp. Sirignano, Galleani, Vimercati, Basaglia, Urzi, Calvi, Rovelli, Stucchi. All. Filannino.

ARBITRO: Fontolan di Monza.