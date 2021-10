Città di Brugherio-All Soccer: i padroni di casa vincono il derby grazie alle prestazioni super di Avveduto e Passoni

È il Città di Brugherio a portare a casa i tre punti dal derby con l'All Soccer al termine di una gara che non ha praticamente mai visto i ragazzi di Briganti in difficoltà nell'arco dei due tempi di gioco. Il risultato finale, dunque, dice 6-1. E dire che erano partiti forte gli ospiti, che dopo pochi minuti di gioco sono arrivati subito alla conclusione dalla distanza. Si è trattato, però, del solo e unico acuto dell'All Soccer, che da questo momento si spegne perché l'iniziativa del Città di Brugherio è importante e i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e non lo lasciano praticamente più, portandosi praticamente subito in vantaggio con Avveduto. Al quarto d'ora arriva il raddoppio ad opera di Pagano, che trova il gol della domenica con un missile terra-aria a scendere che va ad infilarsi alle spalle di Reggio. Prima dell'intervallo c'è tempo per il tris, firmato da Avveduto, che così facendo mette a referto una doppietta. Quando le squadre entrano in campo per la seconda frazione il copione è sempre lo stesso, con il Città di Brugherio padrone del campo e che riesce a segnare altri tre gol: al 15' con Castelluccia e poi nel finale con la doppietta di Passoni. Al 40' c'è tempo per il gol della bandiera dell'All Soccer, che segna l'unico gol della sua partita con Massimo.

A fine partita si è detto soddisfatto della gara ma soprattutto dell'interpretazione dei suoi ragazzi il tecnico vincente Matteo Briganti: «La squadra ha fatto una grandissima partita, rischiando poco e nulla se non nella loro occasione iniziale. Dopodiché abbiamo gestito l'andamento del match, alzando e abbassando il ritmo a nostro piacimento. Sono veramente contento e vorrei sottolineare anche la prestazione di Luigi Melfi, il nostro capitano: oggi ha giocato benissimo e si è caricato la squadra sulle spalle, pur non segnando».

IL TABELLINO

Città di Brugherio-All Soccer 6-1

RETI (6-0, 6-1): 4' Avveduto (C), 15' Pagano (C), 32' Avveduto (C), 15' st Castelluccia (C), 27' st Passoni (C), 30' st Passoni (C), 40' st Massimo (A).

CITTÀ DI BRUGHERIO: Vadini, Caliandro, Castelluccia, Torquato (27' st Mouaddid), Esposito, Soliman Ahmed (28' st Porretta), Castiglia (23' st Conte), Pagano, Melfi, Laserra (1' st Passoni), Avveduto. A disp. Fedeli. All. Briganti.

ALL SOCCER: Reggio (11' st Coltri), Mazzeo (1' st Lalli), La Torre (19' st Biancini), Salvioni, Somers, Fontana, Mantegazza, Merola (26' st Criscione), Urso (1' st Ayovi), Catena Cardillo (1' st Sirtori), Pisani (1' st Massimo). All. Urso.

ARBITRO: Schena di Seregno.