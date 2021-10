Città di Brugherio-Bovisio Masciago: vittoria di misura dei padroni di casa, decisiva la freddezza dagli undici metri di Melfi

Continua la maledizione in trasferta per il Bovisio, che col Città di Brugherio incassa la terza sconfitta in altrettante gare per 2-1. I giallorossi cedono il passo ai biancazzurri di Briganti che rispondono a (breve) distanza alla vittoria del Muggiò rimanendo dunque al secondo posto. Partita godibilissima che i locali concretizzano in maniera cinica a fine primo tempo, approfittando in particolare del penalty ingenuo concesso dai rivali. Nella ripresa il pronostico rimane apertissimo dopo la rete di Valaderio ma le due squadre si neutralizzano e il risultato non cambia più. Per entrambe in archivio un altro scontro diretto in un...

