All Soccer-Casati Arcore: le magiche traiettorie di Pinto e Zuniga permettono agli ospiti di agganciare proprio i padroni di casa in classifica

Era una gara fondamentale per determinare le gerarchie in classifica e il Casati Arcore non ha assolutamente sprecato l’occasione. I ragazzi di Schembri, soprattutto nel primo tempo, scendono in campo risoluti a far risultato e infatti a fine gara il tabellino dice 2-1 per loro a sfavore di una All Soccer che gioca bene il secondo tempo ma che è stata assente totalmente ingiustificata in avvio di gara. I padroni di casa nella prima frazione hanno subito il gioco del Casati Arcore che ha sfruttato ogni occasione possibile per rendersi pericoloso. Un plauso va comunque alle difese, che hanno schermato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con