Capolavoro Di Troia, Petrillo usa bene la testa: le pagelle di All Soccer-La Dominante

Buona la prima per l'All Soccer di Massimo che ipoteca il ritorno in campo con un rotondo 4-2 ai danni de La Dominante. Come da tradizione il bottino realizzativo è trasportato sulle spalle del tridente offensivo Ditroia-Massimo-Ayovi, tutti già abbondantemente in doppia cifra, mentre Petrillo rende meno amaro il passivo segnando due gol di testa dalla panchina.ALL SOCCER Balbo 6 Nel primo tempo compie una serie di uscite valide, esaltate dal riflesso su Papillo in chiusura di frazione. Poco attento sul gol del 4-1, quando esce a farfalle, in generale sempre ben protetto dai centrali. (29'...