Ezechiele Ratti al centro del gioco, ecco il direttore d'orchestra di Jorge Sierra

Un elemento che ha fatto la differenza nell'entusiasmante girone d'andata dell'FC Cernusco è sicuramente il centrocampo. A capo del reparto c'è da inizio stagione un giocatore imprescindibile per il gioco espresso dalla formazione del tecnico Jorge Sierra. Ezechiele Ratti, fratello dell'attaccante e compagno di squadra Gioele, si è imposto come leader sia in campo che fuori, dimostrandosi degno della fascia di capitano. «Tutti hanno ben accettato e applaudito la scelta di dare questo titolo a Ezechiele» commenta Sierra, che a lui si affida in ogni partita. Nel centrocampo dell'FC Cernusco infatti, Ratti spesso gioca come mezzala nei tre a metà...

