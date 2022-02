Prevale l'istinto del rapace: il tap-in è vincente e vale tre punti

La partita inizia con la Dominante che tiene il baricentro alto e gioca quasi tutta nella metà campo degli ospiti, guidati dal tecnico Longo alla sua prima panchina con la squadra dopo l'esonero di Schivalocchi, senza creare di fatto occasioni importanti. I ritmi tardano ad alzarsi e le squadre battagliano su ogni pallone senza mai riuscire ad arrivare al gol: non a caso, infatti, in venti minuti si ha solo un tiro in porta, effettuato da Pellini. Per sbloccarla serve un retropassaggio di Belardo troppo forte e un’uscita non troppo convinta di Paschetto, che portano all’autogol e al vantaggio dei...