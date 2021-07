Under 15: Alessandro Coroama giura fedeltà al Lascaris

Nonostante le numerose offerte da parte di squadre professioniste (Torino, Novara e Triestina su tutte), Alessandro Coroama, portiere classe 2007, ha deciso di continuare la sua carriera calcistica nel Lascaris per ancora una stagione. Una scelta che ha reso molto felice il suo tecnico, Roberto Pepe, e i suoi compagni, che sanno che potranno continuare ad affidarsi a una garanzia come Alessandro anche il prossimo anno:«È stata di sicuro una decisione molto complicata da prendere. Ho scelto di rimanere perché non abbiamo vinto ancora niente e di conseguenza voglio lasciare al Lascaris un’impronta ancora più dettagliata e migliore di me. In merito a questo ci tengo a ringraziare il mister e il direttore sportivo perché hanno continuato e continuano a credere e avere prospettive verso di me, convincendomi a rimanere. Questa società è un po’ come la Juventus per me, è ben organizzata in tutti i reparti e mi ha fatto sentire subito a mio agio ed è anche per questo che ho scelto di continuare a vestire questi colori. Sono tutti rimasti contenti per questa decisone da mister Pepe, perché sa che tra i pali ci sarà ancora una sicurezza, ai miei compagni, che avevano paura che me ne andassi. Adesso la mia testa è soltanto sul Lascaris, con cui voglio vincere i regionali e continuare a difendere il titolo nel Super Oscar del prossimo settembre, ma in ottica futuro il mio obiettivo è tornare nel professionismo per dimostrare chi sono e quanto valgo».