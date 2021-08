Pecetto Under 15, il tecnico Alberto Bratti pronto per il campionato «Obiettivo salvezza»

Ripescato last minute, il Pecetto Under 15 di Alberto Bratti è riuscito ad allestire un organico che secondo il tecnico neroverde può lottare per la salvezza. Bratti aveva già allenato quest'annata ai tempi della Scuola Calcio, nei Pulcini, lo zoccolo duro forma ancora l'ossatura di questa squadra, i vari Matteo Bosco, Alberto Lazzarato, Alessandro Scotto, Marco Laiolo, Federico Rossi, Giovanni Quaglia. Al gruppo si sono aggiunti il portiere Diego Lusso dal Moncalieri, il terzino destro Giorgio Martino dall'Academy Moncalieri, il jolly Alessio Tebaldo dalla Santanese (può fare l'esterno o il centrale di centrocampo anche la seconda punta), in ultimo Rocco Blanc, ex Toro, esterno alto mancino. Nell'idea tattica di Alberto Bratti potrebbe esserci un 4-4-2 base, nel quale Alessandro Nardiello può giocare al centro dell'attacco, Matteo Bosco al centro della difesa e capitan Alberto Lazzarato a centrocampo: questi i punti cardini della formazione neroverde 2007. «Siamo stati ripescati tardi - spiega Bratti - , siamo comunque riusciti a mettere su un bel gruppo il cui obiettivo reale può essere quello di conservare la categoria, attraverso la salvezza in campionato».

IL GIRONE UNDER 15 REGIONALE

Accademia Pertusa Torino

Acqui

Albese

Area Calcio AR

Asti

Bacigalupo

Novese

Casale

Cbs

Chieri

Pecetto

SD Savio Asti

Sg Derthona

San Giacomo Chieri