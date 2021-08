Fair Play Cup: Alpignano batte in scioltezza il Fossano di Giachino

Vittoria meritata per l'Alpignano di Ermanno Gigliotti, che supera per 1-3 un decimato Fossano. Grande prestazione per gli alpignanesi che dopo un inizio sottotono, aumentano il ritmo riuscendo a terminare il primo tempo sul risultato di 1-2, per poi chiudere definitivamente la partita con il terzo ed ultimo gol firmato Gabriele Zanon. Nonostante la sconfitta, buona prestazione da parte del Fossano, rimaneggiato dalle molteplici assenze che non hanno permesso alla formazione di Stefano Giachino di giocarsela ad armi pari con gli avversari. Ferlazzo e Finetti show. Nel complesso una buona prova da parte di tutti i ragazzi di Gigliotti, tra i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con