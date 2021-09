Trofeo Annovazzi, Enotria-Aldini: Agnelli e Paudice sono una sentenza, Bassi è miracoloso, rossoblù in finale col brivido

Walter Zenga? No, Andrea Bassi. L'uomo-ragno d'Italia, almeno per oggi, porta un altro nome. Non ce ne vogliano gli interisti più sfegatativi, ma l'intervento a tempo scaduto del classe 2007 rossoblù non può passare inosservato. Per la difficoltà, con la punizione di Lazzari destinata sotto l'incrocio. Per il momento, con la parata che arriva qualche istante prima del triplice fischio con il risultato ancora in bilico. Per il significato, con l'Enotria che mantiene il vantaggio maturato nei sessanta minuti precedenti e vola in finale del Trofeo Annovazzi, dove mercoledì prossimo (8 settembre) affronterà la vincente della sfida tra Alcione e...

