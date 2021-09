ZTE Cup, Under 15: Atalanta e Milan vogliono la corona, Steaua Bucarest e Renate sognano la gloria, Alcione-Ausonia già in semifinale

Atalanta, Milan, Renate, FCSB. Ecco a voi le quattro corazzate che si giocheranno il primo posto nella ZTE Cup riservata all'Under 15. Tre lombarde e una rumena, per una corsa al trono che è più accesa che mai. Al termine della seconda giornata della fase a gironi, alla vigilia delle finali, il bilancio sorride pienamente alle due candidate principali alla vittoria: Atalanta e Milan. La Dea, dopo la vittoria di misura con i rumeni della Steaua, nel pomeriggio è stata protagonista di un'altra vittoria sudata, questa volta contro il Lecco. Il Milan, dall'alto del largo trionfo in mattinata contro il Renate, si è fermata sul pari nell'ultima sfida contro il Monza. Le altre due candidate alla vittoria sono due sorprese: il Renate, riscattatosi alla grande contro l'Ausonia dopo la sestina subita dal Milan, e la Steaua, che ne ha fatti cinque all'Alcione nell'ultima gara del girone. Passando a coloro che si sfideranno per guadagnarsi l'accesso alla finale per il terzo/quarto posto, il nostro focus è inevitabilmente sulla sfida tra Alcione e Ausonia. Terzi nel gironi i primi, quarti i secondi: appuntamento a domani (domenica 5 settEmbre) alle ore 9:00. La vincente del derby dilettantistico lombardo se la vedrà con la vincente di un altro derby lombardo, in questo caso tra professioniste: Lecco-Monza. L'attenzione sarà dunque rivolta alla mattinata di domani (domenica 5 settembre), dopo la quale scopriremo quali realtà si giocheranno la corona e quali dovranno accontentarsi di un altro piazzamento.

UNDER 15 • GIRONE ARANCIO

ALCIONE-LECCO 3-1

ATALANTA-FCSB 2-1

ALCIONE-FCSB 3-5

ATALANTA-LECCO 2-1

CLASSIFICA: Atalanta 9, FCSB 6, Alcione3, Lecco 0.

UNDER 15 • GIRONE BLU

AUSONIA- MONZA 1-2

MILAN-RENATE 6-2

AUSONIA-RENATE 0-6

MILAN-MONZA 2-2

CLASSIFICA: Milan 7, Renate 6, Monza 4, Ausonia 0.

ABBINAMENTI SEMIFINALI

ALCIONE-AUSONIA: 3ª contro 4ª, valevole per la finale terzo/quarto posto.

LECCO-MONZA: 4ª contro 3ª, valevole per la finale terzo/quarto posto.

FCSB-MILAN: 2ª contro 1ª, valevole per la finalissima.

ATALANTA-RENATE: 1ª contro 2ª, valevole per la finalissima.