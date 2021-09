Accademia Bustese: cambio sull'Under 15, arriva Luca Apruzzese

Una panchina che cambia un po' all'improvviso, quella dell'Under 15 dell'Accademia Bustese. Non sarà infatti Antonio Del Giudice a guidare i classe 2007 nel panorama regionale, ma Luca Apruzzese (in passato fra le fila del San Giuseppe Arese).

Il direttore sportivo dell'Accademia Bustese, Roberto Raimondi, ha voluto spiegare i motivi del cambio: «Del Giudice andrà a fare lo scouting di una squadra professionistica (alla Fiorentina), e quindi abbiamo fortunatamente trovato un sostituto. Cercare e trovare qualcuno a settembre non è mai semplice, e soprattutto trovare qualcuno a cui affidare una squadra regionale».

La scelta è ricaduta, come detto, su Luca Apruzzese: «É un allenatore molto giovane ma che ha già avuto molte esperienze, anche in prima squadra; è un ragazzo molto umile e mi è subito piaciuto. Fare un cambio del genere in questo momento è sempre difficile, servirà tempo per assestarsi, ma l'obiettivo primario delle Regionali sarà quello di mantenere le categorie nel panorama regionale. Abbiamo la fortuna che il vice, Luca Battioli, darà una mano ad Apruzzese».