Super Oscar: Alpignano out allo scadere, Borgaro e Mirafiori passano come prime

Termina la terza giornata del Super Oscar Under 15 ed è subito tempo di verdetti per le società chiamate in causa. Nel Girone A continua la favola del Mirafiori guidato da Maurizio Molinelli che si aggiudica la vetta stendendo per 0-7 il Bsr Grugliasco. Per quanto riguarda il secondo posto si è giocato una partita che sapeva di finale: Chieri batte Alpignano 2-3, la risolve Umberto Borello all'ultima azione e regala alla squadra di Giuseppe Zucco la qualificazione ai quarti di finale. Nel Girone B il Chisola domina vincendo tutte e tre le partite, e concludendo il weekend con uno score totale di nove reti fatte e zero subite, merito della saracinesca Luca Bruno, che nella terza giornata, mantiene la porta inviolata parando il calcio di rigore a Pietro Luxardo, centrocampista della Cbs. Strappa il pass per i quarti anche il Volpiano di Roberto Uranio, grazie al preziosissimo pareggio contro il Pozzomaina, che vale il sorpasso in classifica sulla formazione di Giovanni Carbone. Nel Girone C il Bacigalupo perde la vetta dopo la sconfitta per 0-2 a favore del Venaria di Roberto Virardi. Il primo posto va al Borgaro di Fabio Isaia che batte 2-0 la Pro Eureka grazie ai gol di Andrea Di Ruocco e di Davide Di Benedetto. Girone D che vede tre regine a pari merito contendersi i primi due posti. Il biglietto per i quarti se lo aggiudicano come prima il Lascaris di Roberto Pepe, e come seconda il Lucento di Sandro Ursoleo; nulla da fare per il Vanchiglia che non passa nonostante la vittoria per 0-1 con gol di Edoardo Daidone ai danni del Gassino.

Quarti di Finale, Domenica 12-09 campo Barcanova, Via Occimiano 17

Ore 10:00 Mirafiori - Lucento

Ore 11:30 Borgaro - Volpiano

Ore 17:00 Lascaris - Chieri

Ore 18:30 Chisola - Bacigalupo