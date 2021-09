SuperOscar: Lampo di Chiabotto, il Lascaris di nuovo campione

Termina 0-1 l'atto finale del Super Oscar Under 15 tra il Lucento di Sandro Ursoleo e il Lascaris di Roberto Pepe. Una partita combattuta che è stata decisa da una rete di Vittorio Chiabotto che, dopo essere entrato si è fatto trovare subito pronto trovando il gol che regala il secondo successo di fila nella competizione al tecnico Pepe e ai suoi ragazzi.

Chiabotto match winner e Lascaris bis. Il più determinante per la vittoria finale è stato sicuramente il ragazzo con la 16 addosso, Vittorio Chiabotto. L'attaccante è entrato a inizio secondo tempo, e la mossa di Pepe ha pagato, perché il fenomeno bianconero, dopo un lancio perfetto dalla difesa, ha ricevuto palla e si è involato verso l'area di rigore avversaria dove, a tu per tu con Giorgio Losi, non ha sbagliato e ha segnato il gol vittoria. Non mancano certo le proteste sulla rete del numero 16 da parte dei giocatori del Lucento, in quanto sembra che quest'ultimo sia partito in una posizione dubbia.

Palo Barranca. Lascaris che a pochi minuti dalla fine ha rischiato di subire la rete del pareggio quando, dopo una mischia su calcio d'angolo, la palla è capitata sui piedi di Riccardo Barranca che calcia e colpisce il palo che grazia la squadra di Pepe, che dunque può festeggiare e godersi il secondo successo consecutivo nel Super Oscar.



IL TABELLINO



LUCENTO-LASCARIS 0-1

LUCENTO (4-2-3-1): Losi 6.5, Gregnanin 6.5 (6'st Rollero 6), Nicosia 6, Depa 6.5, Arfaoui 6.5, Barranca 7, Melano 6.5 (11'st Di Pasquale 6), Piazzolla 6.5 (18'st Amuzu 6), Marinuzzo 6.5 (1'st Greco 6), Esposito 6.5 (1'st Francioso 6.5), Mannarino 6.5 (1'st Tusha 6) . A disp. Andronic, Franco. All. Ursoleo 6.5. Dir. Barranca.

LASCARIS (4-2-3-1): Coroama 7, La Cava 6.5 (20'st Ainardi 6), Geme 7 (1'st Chiabotto 8), Maniscalco 6.5, Botti 6.5, Picheca 7, Giarrizzo 7 (19'st Breshak 6), Panaccione 6.5 (1'st Gironi 6.5), Migliore 6, Di Matteo 6.5 (1'st Nucera 6.5, 21'st Nisticò 6), Ierinò 6.5 (11'st Carbone 6). A disp. Albano, Lupis. All. Pepe 7. Dir. Cateniello, Di Noia.

AMMONITI: 18' Gregnanin (Lu), 14'st Maniscalco (La), 17'st Barranca (Lu).

ESPULSO: 23'st Migliore (La).

ARBITRO: Platania di Chivasso 6.5.