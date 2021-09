Cit Turin-Mirafiori: Magic Chairello ne fa sei, vola Molinelli

Termina 0-13 il match tra Cit Turin e Mirafiori. Una partita senza storia, dove la squadra di Maurizio Molineli ha dominato per tutto il tempo e ha ampiamente meritato la vittoria, come dimostrano i numerosi gol segnati. A segno per i padroni di casa sono andati Andrea Chiarello (6 gol), Federico Tragno (2 gol), Simone Mossucca (2 gol), Daniele Di Mase, Federico Conte e Niccolò Parisi. Spettacolo Chiarello. Tra tutti i ragazzi, quello che si è distinto di più è stato sicuramente Andrea Chiarello, attaccante del tecnico Molinelli che ha sfornato una prestazione superlativa, con addirittura sei gol: tre nel primo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con