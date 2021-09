Cbs - Casale: Luxardo come la Joya e Massano difende alla Leo Bonucci, Cbs al top fa 2 su 2 in campionato

Nella seconda giornata di campionato under 15 si incontrano sul campo base della Cbs, in Corso Sicilia, il Casale di Fabio Ferraresi e la squadra di casa, i rossoneri di Giovanni Carbone. Entrambi sono reduci da due grandi vittorie nella prima giornata, il Casale ha avuto la meglio per 9 a 1 sull'Asti, mentre la Cbs ha superato l'Acqui per 6 a 0. Una sfida quindi equilibrata si prospettava tra le due ma i rossoneri hanno stupito tutti mantenendo le redini del gioco per quasi tutti e due i tempi, i nerostellati forti invece nelle ripartenze su contropiede hanno faticato...

