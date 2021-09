Lucento-Alpignano: Salvatore di nome e di fatto, doppietta del numero 9 biancoblu che regala i 3 punti ai suoi compagni

Buona la seconda di campionato per l'Alpignano di Ermanno Gigliotti, che si riprende dopo la steccata iniziale contro l'Orbassano (1-1). I suoi ragazzi oggi hanno preso il pallino del gioco in più fasi del match, comandando nel primo tempo senza correre rischi. Gli ospiti passano in vantaggio con due reti di Daniele Salvatore nel primo quarto d'ora di gara (2' e 13' minuto), nella prima rete rimane qualche dubbio sulle ripetute trattenute tra Zanon e Rollero, scontro che poi ha portato alla conclusione del numero 7 biancoblu, e sulla respinta del portiere arriva il tap-in a porta sguarnita. Il 2-0...

