Pianezza-Quincitava: Triplo Zerbi e Doppio De Carlo abbattono i nerogialli

Primi 3 punti per la formazione di Raffaele Nuzzo, che con una vittoria netta per 5 reti a zero schiaccia il Quincitava di Roberto Mordenti, che rimane così fermo in fondo alla classifica a zero punti. L'inerzia della gara era in una sola direzione, il Pianezza gioca bene e crea palle gol in entrambe le frazioni di gioco, la squadra di casa ha prevalso sugli ospiti per cattiveria agonistica e per fisicità meritando così il risultato finale di gara. Le squadre vanno al riposo con il risultato di 2-0, merito delle reti di Zerbi e De Carlo. Nella ripresa il...

