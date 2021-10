Real Melegnano-Vogherese: Draghi e Pinzi alla seconda, Monegato completa l'impresa degli ospiti di Laboranti

Gol e spettacolo nella gara tra Real Melegnano e Vogherese: finisce 5-0 per gli ospiti che hanno segnato ben quattro reti nel secondo tempo. Decisivi Pinzi, Draghi e Monegato, tutti in gol nella straordinaria giornata degli ospiti. Già dai primi minuti si è capito come avrebbero giocato le due squadre: fase difensiva e ripartenze per il Real Melegnano e tante azioni offensive per la Vogherese. Nel primo tempo la squadra di casa è riuscita a resistere grazie ad un gran lavoro difensivo dei due centrali e del portiere, concedendo gol soltanto grazie ad un gran tiro da fuori di Matteo...

