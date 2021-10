Collegno Paradiso-Lucento: Esposito e Francioso bastano a Macrì per battere Bava

Termina 1-2 il big match tra il Collegno Paradiso di Andrea Bava e il Lucento di Giorgio Macrì (oggi Sandro Ursoleo non c'era al campo). Una partita spettacolare, dove gli ospiti hanno avuto numerose palle gol, ma soltanto due tra queste sono state concretizzate a dovere, quanto basta per portare a casa la vittoria e i 3 punti. Dall'altra parte il Collegno Paradiso ha da recriminare un primo tempo giocato non al meglio delle loro qualità, che invece si sono viste nella seconda frazione di gioco, dove la squadra di si è affacciata più volte dalle parti di Giorgio Losi,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con