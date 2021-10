Pozzuolo-Vertovese: vittoria in trasferta per i bergamaschi che si impongono di misura grazie ad un gol di Maffeis a inizio ripresa

La Vertovese vince di misura contro il Pozzuolo (0-1) grazie ad un gol ad inizio ripresa di Maffeis e conquista i primi tre punti stagionali. Più cuore che gioco, ma alle volte ci vuole anche questo. Questo il sunto del pomeriggio dei ragazzi di Marco Chiodi, che pur avendo un anno in meno rispetto ai loro avversari hanno fatto vedere delle belle individualità. Una su tutte Filippo Maffeis, difensore che non solo si è dimostrato «gagliardo in difesa», per usare le parole di Chiodi, ma anche letale in zona d’attacco sfruttando una delle poche occasioni che il Pozzuolo ha concesso...

