Academy Brianza Olginatese-Casatese: Lusakumunu con il gol e Sala alla guida della difesa mettono la firma sul successo biancorosso

La Casatese supera 2-0 l’Academy Brianza Olginatese e centra la seconda vittoria in campionato in altrettante partite. Il match viene deciso da un gol per tempo: nella prima frazione va a segno Lusakumunu su assist di Ortiz, nella ripresa lo sfortunato autogol di Della Valle – generato dal bolide di Ripamonti stampatosi sulla traversa – chiude definitivamente i giochi. Dopo un inizio equilibrato, i biancorossi prendono il dominio del gioco e della partita, creando diverse occasioni che richiedono gli straordinari al portiere di casa. L’Academy Brianza soffre per buona parte del primo tempo, faticando sia in fase offensiva che difensiva....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con