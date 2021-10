Borgaro-Lascaris: bis di Migliore che regala la seconda vittoria di fila bianconera

Più falli che passaggi. Più gioco sospeso che calcio giocato. Così può esser riassunto il big match che ha visto vincitore il Lascaris di Roberto Pepe. I bianconeri vincono per 2-3 soffrendo fino all'ultimo secondo. In complesso è stata una partita equilibrata soprattutto nell'agonismo, i padroni di casa non si sono spenti dopo i gol presi, anzi. I ragazzi di Fabio Isaia hanno lottato con molta grinta contro una delle candidate al titolo. Il campo stretto e corto induce entrambe le squadre ad adottare lanci lunghi e poca tecnica, nello stretto era quasi impossibile giocare oggi. Il Lascaris parte bene...

