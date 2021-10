Casale-Accademia Pertusa: Melloni d'oro, il suo poker stende i nerostellati

A Casale Monferrato va in scena una goleada. L'Accademia Pertusa domina il Casale mettendone sei. I padroni di casa arrivano a questo incontro da settimi in classifica e sono reduci dal pareggio in trasferta contro SG Derthona per 2-2. I torinesi li seguono a ruota all'ottavo posto, dopo la vittoria per 7-1 nel turno precedente contro l'SD Savio Asti. Le due squadre si presentano in campo così: i nerostellati si dispongono con un 4-3-3 con il trio d'attacco composto da Farotto, Bennardo e Laghrib, mentre i ragazzi di Somma scendono con un 4-4-2 con Mezzano e Melloni come terminali offensivi....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con