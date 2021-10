Mario Rigamonti-Voluntas Montichiari: il poker di Occhionero non riesce a mettere ko gli ospiti. Strepitosa rimonta dei ragazzi di Di Giorgio e finisce 4-4

Clamoroso 4 a 4 nella sfida Tra Mario Rigamonti e Voluntas Montichiari. I padroni di casa si fanno rimontare da un parziale 4 a 1 ad inizio ripresa e spreca così una vittoria che nella prima frazione sembrava quasi in cassaforte. Il poker dello scatenato bomber granata, Occhionero, non è sufficiente per assicurare i tre punti. Devastante dall'altra parte la reazione della Voluntas Montichiari che, tenendo fede al proprio nome, non si lascia scoraggiare dalle difficoltà e anzi trova il modo (con Picco e Goffi mattatori incontrastati della ripresa) di raggiungere un punto insperato. Ne vien fuori uno spettacolo magnifico,...

