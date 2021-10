Orbassano-Cenisia: un super Fossat regala i tre punti ai padroni di casa, violette mai pericolose

L'Orbassano continua a stupire in questo ottimo inizio di stagione con un secco 4-0 contro il Cenisia. La partita dura di fatto qualche minuto, giusto il tempo necessario a Sacco per realizzare il rigore concesso per fallo di mano. Fossat prima e Barrella poi sfruttano due rinvii corti della difesa e insaccano con due grandi tiri dalla media distanza. Gli ospiti provano a cambiare uomini e moduli, ma non riescono in alcun modo a rendersi pericolosi. Nel finale De Marinis corona una grande partita con una gol in ribattuta dopo una grande cavalcata dalla difesa. I ragazzi di Caruso non...

