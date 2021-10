Schiaffino-SC United: La Manna e Bentivegna monumentali, termina in pari la sfida tra caratesi e padernesi

Un risultato che non riflette la mole di occasioni in campo ma che d'altra parte dà un'idea dell'ottima prova delle due difese: termina 0-0 l'incontro della seconda giornata del girone B tra Schiaffino e SC United. Entrambe le squadre si sono presentate in campo dopo aver vinto 2-1 la settimana precedente, e quindi con la volontà di volersi mantenere a punteggio pieno. I padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1 che sulla carta garantisce offensive con più componenti (una punta, due esterni e un trequartista) senza però togliere molto alla fase difensiva, con due centrocampisti più arretrati ad aiutare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con