Bulgaro-Schiaffino: botta e risposta, apre Esposito per i padroni di casa nei primi minuti di gara, Campese pareggia nella ripresa

Termina 1-1 tra Bulgaro e Schiaffino nel match valido per la terza giornata del girone B, con le reti di Jacopo Esposito per i padroni di casa dopo pochi minuti dal fischio d'inizio a cui ha risposto Simone Campese all'inizio della seconda frazione di gioco. Le due compagini si dividono così la posta in palio, in un pari che suscita emozioni opposte: per i padroni di casa si tratta di un ottimo pareggio contro una squadra molto forte che punta alle posizioni alte della classifica, giocando un match ordinato in attacco e di sacrificio in fase difensiva; per gli ospiti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con