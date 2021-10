Pianezza-Aygreville: Le furie rosse espugnano Pianezza con un Poker più che meritato

Poker tinto di rosso nell'anticipo del Girone B. L'Aygreville espugna Pianezza e merita il risultato finale, 0-4. Fin da subito i ragazzi di Karim Humlil dimostrano di meritare i 12 punti in classifica grazie alle 4 vittorie, sconfitti solo dal Volpiano alla terza giornata. Il Pianezza di Raffaele Nuzzo resta in ombra per quasi tutta la gara, subendo le sortite offensive ospiti. Apre le danze Jacopo Grosso al minuto 36' del primo tempo dopo una mischia in area, scaraventa il pallone sotto l'incrocio dei pali. Il raddoppio arriva dopo 6 minuti dalla ripresa grazie ad Alex Cannatà, tap-in vincente in...

