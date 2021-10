Cheraschese-Monregale: Canavese illude, la premiata ditta Fofana-De Francesco risolve e dilaga: poker nerostellato

Il calcio è fatto di episodi: a volte basta un centimetro per decidere le sorti di una partita, e alla fine la Cheraschese si impone per 4-1 sul Monregale con le doppiette di Di Francesco e Fofana. Il risultato sembrerebbe parlare d'altro, ma fino a un quarto d'ora dal termine, fissata su un incerto 1-1, la partita si giocava sul filo del rasoio. Aggiungi due chances mancate per un soffio dalla sponda ospite e, una manciata di secondi più tardi, un breve istante per scappare nel buco lasciato dalla difesa e affondare il colpo ed ecco che la partita è...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con