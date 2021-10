Chisola-Cuneo Olmo: La magia di Ghibaudo non basta, Correndo-Fiore la ribaltano

Scontro di alta classifica che sorride al Chisola e rattrista il Cuneo Olmo. In vantaggio ci vanno i biancorossi ad inizio ripresa con Ghibaudo, che dai 20 metri trova l'incrocio dei pali da punizione. La reazione del Chisola arriva al 14' quando Correndo sigla l'1-1 dopo una sgaloppata sulla sinistra, Chisola che non demorde e al 26' del secondo tempo trova il vantaggio con Fiore, lo stesso Fiore verrà espulso tre minuti più tardi lasciando la propria squadra in 10. Cuneo Olmo che nei minuti finali non riesce però a trovare il gol in superiorità numerica. Personalità Cuneo, Chisola pasticcione. Al...

